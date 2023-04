Oroscopo 17 aprile 2023 | il resoconto per ogni segno zodiacale

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 17 aprile 2023) Benvenuti all’del 17, cari lettori! Oggi il cielo è particolarmente movimentato, con molti pianeti in aspetto di quadratura e opposizione, il che significa che ci saranno sfide da affrontare per tutti i segni zodiacali. I segni nell’di oggi 17Iniziamo con ildell’Ariete. Oggi potresti sentirti un po’ frustrato/a, perché le cose non sembrano andare come vorresti. Tuttavia, la quadratura di Marte ti darà la forza necessaria per superare gli ostacoli e raggiungere i tuoi obiettivi. Sii paziente e non ti arrendere! Il Toro, invece, si trova in un momento di grande creatività e ispirazione. La Luna in trigono con Venere ti darà un forte senso di fiducia in te stesso/a e la capacità di esprimere le tue idee in modo convincente. ...