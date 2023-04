Ornella Vanoni si dichiara a Marracash: 'Se avessi avuto 30 anni di meno...' (Di lunedì 17 aprile 2023) Ornella Vanoni, 88 anni, si è dichiarata simpaticamente al rapper Marracash. È stato proprio lui, durante una cena con la cantante, a condividere il video sui social, scatenando reazioni divertite sul ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023), 88, si èta simpaticamente al rapper. È stato proprio lui, durante una cena con la cantante, a condividere il video sui social, scatenando reazioni divertite sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - chefastidioo_ : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… - andrenowl : +++ Ornella Vanoni schock: minaccia di stupro giovane collega +++ - Striscia : . @OrnellaVanoni e @marracash escono a cena. «Mi piaci», dice la voce de L'appuntamento al rapper. Il video che ha… - cIearheart : vorrei avere la stessa nonchalance con cui ornella vanoni dice a marra che se avesse 30 anni in meno se lo sbattere… -