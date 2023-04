Ornella Vanoni scatenata con il famoso rapper: “Con 30 anni di meno ti sbatterei al muro…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Personaggi tv. Ornella Vanoni senza freni con il giovane collega: scandalo sui social – Ornella Vanoni non è nuova ad uscite particolarmente colorite. La sua spontaneità la rende proprio amabile al grande pubblico, soprattutto alle ultime generazioni. Recentemente la cantante si è lasciata andare ad una considerazione alquanto piccante che sta facendo discutere… leggi anche: Ornella Vanoni scatenata a “Belve”: la cantante si racconta a 360° leggi anche: Sanremo 2023, Ornella Vanoni: “Voglio parlare con Fedez” «Mi piaci, te l’ho già detto. Se avevo 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro». Questa la dichiarazione di Ornella Vanoni, che è arcinota, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 17 aprile 2023) Personaggi tv.senza freni con il giovane collega: scandalo sui social –non è nuova ad uscite particolarmente colorite. La sua spontaneità la rende proprio amabile al grande pubblico, soprattutto alle ultime generazioni. Recentemente la cantante si è lasciata andare ad una considerazione alquanto piccante che sta facendo discutere… leggi anche:a “Belve”: la cantante si racconta a 360° leggi anche: Sanremo 2023,: “Voglio parlare con Fedez” «Mi piaci, te l’ho già detto. Se avevo 30diti avrei sbattuto al muro». Questa la dichiarazione di, che è arcinota, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - sonolaxea : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… - infoitcultura : Ornella Vanoni si dichiara a Marracash: “Se fossi stata più giovane…” - Giusepp34637041 : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… - Fran_Seh : RT @SPYit_official: Ornella Vanoni pazza per Marracash: “Mi piaci, se avessi avuto 30 anni in meno ti avrei sbattuto al muro” #ornellavano… -