Ornella Vanoni a Marracash: «Se avessi 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro». Fan in estasi, ma spunta la critica (Di lunedì 17 aprile 2023) Ornella Vanoni e Marracash sono usciti insieme a cena in un ristorante di Milano e sui social sta letteralmente spopolando un video della cantante che parla al rapper, video che quest’ultimo ha poi postato nelle sue storie Instagram. Ornella, infatti, ha rivolto una battuta scherzosa all’ex fidanzato di Elodie, che ha scatenato commenti molto divertiti ma anche indignati. L’abitudine della Vanoni di essere schietta e di dire ciò che pensa fa sempre molto divertire i suoi fan. Ornella Vanoni e Marracash a ristorante Ornella Vanoni e Marracash sono usciti insieme a cena e tra una portata e l’altra, il rapper ha filmato la sua amica mentre diceva: «Mi piaci, mi piaci, te l’ho già detto no? Se ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 17 aprile 2023)sono usciti insieme a cena in un ristorante di Milano e sui social sta letteralmente spopolando un video della cantante che parla al rapper, video che quest’ultimo ha poi postato nelle sue storie Instagram., infatti, ha rivolto una battuta scherzosa all’ex fidanzato di Elodie, che ha scatenato commenti molto divertiti ma anche indignati. L’abitudine delladi essere schietta e di dire ciò che pensa fa sempre molto divertire i suoi fan.a ristorantesono usciti insieme a cena e tra una portata e l’altra, il rapper ha filmato la sua amica mentre diceva: «Mi piaci, mi piaci, te l’ho già detto no? Se ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci,… - medorocossini : @SpaamIsBack • Twilight • Cose di cuore - Nino D'Angelo • Concerto di Vinicio Capossela a Milano • Davanti allo Sta… - sonolaxea : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… - infoitcultura : Ornella Vanoni si dichiara a Marracash: “Se fossi stata più giovane…” - Giusepp34637041 : RT @fanpage: Ornella Vanoni a cena con Marracash non ha nascosto l’interesse che prova per il rapper, suo caro amico: “Mi piaci, se avessi… -