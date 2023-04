Ornella Vanoni a cena con un famoso rapper | “Se avessi avuto trent’anni in meno ti avrei sbattuto al muro!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 17 aprile 2023)è sicuramente una delle cantanti italiane più apprezzate in tutto il mondo. Famosa non soltanto per la capacità di emozionare e deliziare il pubblico con la sua meravigliosa voce, ma anche per il suo carattere abbastanza peperino e sempre schietto. La cantante infatti è nota per essere una che non le manda di certo a dire a nessuno e in qualsiasi occasione si fa sempre ricordare proprio per questo suo essere fin troppo sincera. Proprio ieri infatti, lacon la sua estrema sincerità che la contraddistingue, si è dichiarata ad un famosissimo: Marracash. I due artisti, trovandosi ainsieme hanno fatto mormorare il web con un simpatico siparietto. E’ stato proprio Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ad aver registrato un video condiviso poi sul suo profilo Instagram in ...