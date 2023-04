Orlando: «Inter, premio quarto posto? Ma che messaggio lanci!» (Di lunedì 17 aprile 2023) Orlando contro l’eventuale premio economico per la qualificazione in Champions League ai giocatori dell’Inter. Notizia, a detta sua, che non doveva neanche uscire messaggio SBAGLIATO ? In collegamento su Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato dell’eventuale premio Champions League, poi smentito, per i nerazzurri: «Per l’Inter credo che il premio Champions League non debba esserci. Non doveva neanche uscire una notizia del genere per il messaggio che lanci. Non è il momento di fa uscire certe notizie, come quella del possibile cambio in corsa di Inzaghi. E ancora in corsa su tre fronti e andava protetto. Non è corretta una cosa del genere nei confronti dell’allenatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)contro l’eventualeeconomico per la qualificazione in Champions League ai giocatori dell’. Notizia, a detta sua, che non doveva neanche uscireSBAGLIATO ? In collegamento su Tmw Radio, Massimoha parlato dell’eventualeChampions League, poi smentito, per i nerazzurri: «Per l’credo che ilChampions League non debba esserci. Non doveva neanche uscire una notizia del genere per ilche lanci. Non è il momento di fa uscire certe notizie, come quella del possibile cambio in corsa di Inzaghi. E ancora in corsa su tre fronti e andava protetto. Non è corretta una cosa del genere nei confronti dell’allenatore».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

