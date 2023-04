Oristano, torna in classe la maestra sospesa per una preghiera: accolta tra lacrime e abbracci (Di lunedì 17 aprile 2023) La maestra, 58enne di Nuoro, è arrivata alla scuola di San Vero Milis accompagnata dal segretario provinciale della Uil scuola di Oristano, Raimondo Pisu, il sindacato che ha presentato ricorso contro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) La, 58enne di Nuoro, è arrivata alla scuola di San Vero Milis accompagnata dal segretario provinciale della Uil scuola di, Raimondo Pisu, il sindacato che ha presentato ricorso contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cardella42 : RT @MediasetTgcom24: Oristano, torna in classe la maestra sospesa per una preghiera: accolta tra lacrime e abbracci #oristano #maestrasosp… - nico42231081 : RT @amanda98735991: VIVAIDDIO! ORA GLI INFAMI VADANO IN DIARREA TORRENTIZIA. San Vero Milis, la maestra torna a scuola: «Grande emozione» h… - CharmesBukowski : RT @MediasetTgcom24: Oristano, torna in classe la maestra sospesa per una preghiera: accolta tra lacrime e abbracci #oristano #maestrasosp… - MediasetTgcom24 : Oristano, torna in classe la maestra sospesa per una preghiera: accolta tra lacrime e abbracci #oristano… - amanda98735991 : VIVAIDDIO! ORA GLI INFAMI VADANO IN DIARREA TORRENTIZIA. San Vero Milis, la maestra torna a scuola: «Grande emozion… -