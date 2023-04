Oristano, torna in aula la maestra sospesa per aver fatto recitare le preghiere ai suoi alunni (Di lunedì 17 aprile 2023) Marisa Francescangeli: «Sono felice, commossa ed emozionata: mi mancavano». Sulle preghiere: «Oggi non le ho fatte recitare ma avrei potuto. Le mamme della quarta mi avevano dato l’autorizzazione verbale a inizio dell’anno. Ho chiesto la conferma scritta» Leggi su corriere (Di lunedì 17 aprile 2023) Marisa Francescangeli: «Sono felice, commossa ed emozionata: mi mancavano». Sulle: «Oggi non le ho fattema avrei potuto. Le mamme della quarta mi avevano dato l’autorizzazione verbale a inizio dell’anno. Ho chiesto la conferma scritta»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Oristano, ritorna in aula la maestra sospesa per aver fatto recitare delle preghiere ai suoi alunni - tigulliogulf : Torna in classe la maestra sospesa per una preghiera. 'L'insegnante è stata accolta con grande affetto dai genitor… - maurizi20709757 : RT @SecolodItalia1: Torna in classe la maestra sospesa a Oristano per la recita delle preghiere. Accolta tra lacrime e abbracci https://t.c… - ignaziore : RT @tigulliogulf: Torna in classe la maestra sospesa per una preghiera. 'L'insegnante è stata accolta con grande affetto dai genitori e gl… - Servo_Pensante : RT @SecolodItalia1: Torna in classe la maestra sospesa a Oristano per la recita delle preghiere. Accolta tra lacrime e abbracci https://t.c… -