Oristano, torna a scuola la maestra che aveva fatto recitare preghiere in classe agli alunni (Di lunedì 17 aprile 2023) È tornata in classe lunedì mattina Marisa Francescangeli, la maestra di Nuoro sospesa per venti giorni a causa delle preghiere fatte recitare in classe ai suoi studenti, spingendoli anche a realizzare un rosario. Ad accoglierla all’ingresso della scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, l’affetto dei genitori degli alunni ma anche una scritta su un muro del plesso: “A pregai in cresia”, ovvero “A pregare in chiesa”. Un monito chiaramente rivolto alla docente, che ha informato il sindaco Luigi Tedeschi, chiedendo la rimozione del messaggio. L’insegnante era accompagnata dal segretario provinciale della Uil scuola, Raimondo Pisu, il sindacato che ha presentato il ricorso contro la sospensione. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Èta inlunedì mattina Marisa Francescangeli, ladi Nuoro sospesa per venti giorni a causa dellefatteinai suoi studenti, spingendoli anche a realizzare un rosario. Ad accoglierla all’ingresso dellaprimaria di San Vero Milis, in provincia di, l’affetto dei genitori deglima anche una scritta su un muro del plesso: “A pregai in cresia”, ovvero “A pregare in chiesa”. Un monito chiaramente rivolto alla docente, che ha informato il sindaco Luigi Tedeschi, chiedendo la rimozione del messaggio. L’insegnante era accompagnata dal segretario provinciale della Uil, Raimondo Pisu, il sindacato che ha presentato il ricorso contro la sospensione. Al ...

