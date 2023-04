Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, relazione a rischio? Spunta il dettaglio su Valentina Vignali (Di lunedì 17 aprile 2023) La coppia che ha conquistato milioni di fan al Grande Fratello Vip fa molto discutere. I due, noti sui social network come gli ' Oriele ', sembra reggere anche al di fuori della Casa più spiata d'... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) La coppia che ha conquistato milioni di fan al Grande Fratello Vip fa molto discutere. I due, noti sui social network come gli ' Oriele ', sembra reggere anche al di fuori della Casa più spiata d'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il video è stato diffuso su Twitter. Un gesto deplorevole ai danni di Oriana Marzoli, che si trovava in discoteca p… - leggoit : Oriana Marzoli dopo il GfVip, le foto - GossipOne_it : La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: tutto vero, ma un brutto gesto rovina la serata in discote… - GossipOne_it : La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: tutto vero, ma un brutto gesto rovina la serata in discote… - zazoomblog : “Fai schifo vergogna”. Oriana Marzoli il gesto choc contro l’ex vippona. La serata in discoteca finisce malissimo -… -