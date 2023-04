«Ora ti ammazzo», lite finisce a coltellate: paura alla sagra del carciofo di Sezze (Di lunedì 17 aprile 2023) Una violenza inaspettata e che ha lasciato tutti sgomenti quella che ieri si è verificata a Sezze, in provincia di Latina. Un accoltellamento ha, infatti, funestato la sagra del carciofo che si stava tenendo nella cittadina. Dapprima sono volate parole grosse poi, si è passati alle maniere forti. A fronteggiarsi due persone nei presso del centro Ubaldo Calabresi. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. In corso gli accertamenti, si è tenuto questa mattina l’udienza per direttissima. Secondo accoltellamento in poche ore: figlio uccide l’anziano padre di 98 anni L’accoltellamento durante la sagra del carciofo Doveva essere un momento di gioia e convivialità invece si è trasformato in una tragedia che poteva conoscere il più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Una violenza inaspettata e che ha lasciato tutti sgomenti quella che ieri si è verificata a, in provincia di Latina. Un accoltellamento ha, infatti, funestato ladelche si stava tenendo nella cittadina. Dapprima sono volate parole grosse poi, si è passati alle maniere forti. A fronteggiarsi due persone nei presso del centro Ubaldo Calabresi. Fatto scattare l’rme, sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. In corso gli accertamenti, si è tenuto questa mattina l’udienza per direttissima. Secondo accoltellamento in poche ore: figlio uccide l’anziano padre di 98 anni L’accoltellamento durante ladelDoveva essere un momento di gioia e convivialità invece si è trasformato in una tragedia che poteva conoscere il più ...

