"Ora parlo io". Simone Coccia rompe il silenzio dopo l'annuncio di Stefania Pezzopane sull'addio

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta avevano annunciato la loro separazione appena una settimana fa; giorni difficili che Stefania aveva raccontato ieri a Domenica In, nel corso di una lunga intervista concessa a Mara Venier dopo la quale aveva raccontato sui social: "Mi sono emozionata durante l'intervista, sono una tigre con le lacrime". Lacrime che, sembra chiaro, continueranno a scendere ancora per molto: la storia con Simone, del resto, è stata di quelle importanti. Racconta ancora Stefania: "Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo 9 anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l'amore degli altri, di come destabilizza la ...

