Vai agli ultimi Twett sull'argomento... machittesencul4 : a settembre grande fratello nip durata tre o massimo quattro mesi opinioniste oriana e giulia salemi (forse) e andi… - blogtivvu : Opinioniste Grande Fratello Vip 8, spuntano due nomi bomba: ecco a chi stanno pensando - GossipItalia3 : Indiscrezione di NUOVO TV... Soleil Sorge e Giulia Salemi candidate ad essere opinioniste per il prossimo Grande Fr… -

IlFratello Vip è terminato da un paio di settimane ma già si parla di concorrenti, retroscena eddella prossima edizione: ecco l'ultimo scoop bomba.Fratello Vip 8, nomi bomba: ecco quali Secondo Deianira Marzano la produzione del GF Vip vorrebbe arruolare Giulia Salemi e Oriana Marzoli al posto di Sonia Bruganelli e Orietta ...... il sito ' Novella 2000 ' ha rilasciato le prime indiscrezioni sull'ottava edizione del '... In bilico anche leOrietta Berti, nonostante i suoi due anni di contratto, e Sonia ...... anche senza amore, si può restare in rapporti ottimi, civili e diunità. Il post Instagram di Bruganelli. Il conduttore romano e una dellepiù incisive degli ultimi Gf Vip, non ...

Opinioniste Grande Fratello Vip 8, nomi bomba: ecco a chi si pensa Blog Tivvù

“Pare che siano in lizza come opinioniste nel prossimo GF Vip la Salemi e Oriana, molto desiderate”, ha scritto la gossippara su Instagram. Proprio Giulia Salemi ha partecipato attivamente nel corso ...Sfoglia la gallery per scoprire tutti i vipponi che hanno partecipato alla festa per celebrare il successo della settima edizione del Grande Fratello ...