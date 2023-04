Operazione Alcatraz, tre sanniti interrogati per i fatti del carcere di Trapani (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono svolti questa mattina, da remoto, gli interrogatori di garanzia delle tre persone sannite finite ai domiciliari in merito all’inchiesta Alcatraz della Procura di Trapani. I carabinieri del comando provinciale di Trapani e il nucleo Investigativo della polizia Penitenziaria, all’alba di giovedì scorso, hanno eseguito 24 misure cautelari. Tra le persone coinvolte anche quattro di Benevento: Nicola Fallarino, 38 anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Nizza, che ha ottenuto un’ulteriore ordinanza di custodia in carcere. Domiciliari per Annarita Taddeo, 32 anni, Vincenzo Piscopo, 33 anni, e Roberto Fallarino, 33 anni. Le quattro persone sono indagate, a vario titolo, per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa aggravata, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono svolti questa mattina, da remoto, gli interrogatori di garanzia delle tre persone sannite finite ai domiciliari in merito all’inchiestadella Procura di. I carabinieri del comando provinciale die il nucleo Investigativo della polizia Penitenziaria, all’alba di giovedì scorso, hanno eseguito 24 misure cautelari. Tra le persone coinvolte anche quattro di Benevento: Nicola Fallarino, 38 anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Nizza, che ha ottenuto un’ulteriore ordinanza di custodia in. Domiciliari per Annarita Taddeo, 32 anni, Vincenzo Piscopo, 33 anni, e Roberto Fallarino, 33 anni. Le quattro persone sono indagate, a vario titolo, per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa aggravata, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani.… - diegobottin11 : Operazione Alcatraz. Droga e telefonini in carcere. Eseguite 24 misure cautelari. Indagati agenti penitenziari… - alexlangaro : RT @_Carabinieri_: Telefonini e droga introdotti, anche con l’utilizzo di droni, nella casa di reclusione “Pietro Cerulli” di Trapani. È qu… - AAraminta : RT @ConteZero76: Operazione 'Alcatraz' : 14 arresti, 30 indagati. Agenti facevano entrare DI TUTTO nel carcere di Trapani in cambio di dena… - ascochita : RT @ConteZero76: Operazione 'Alcatraz' : 14 arresti, 30 indagati. Agenti facevano entrare DI TUTTO nel carcere di Trapani in cambio di dena… -