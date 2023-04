Operation Fortune | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 17 aprile 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Stasera, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2023 diretto da Guy Ritchie, con protagonisti Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant e Josh Hartnett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una banda di mafiosi ucraini riesce a rubare un dispositivo noto come la “Maniglia”; il suo valore è stimato in miliardi di dollari. Il governo britannico assume Nathan Jasmine per recuperare il manico prima che il trafficante d’armi miliardario Greg Simmonds possa venderlo al miglior offerente. Nathan assume la super spia Orsonper guidare una squadra composta da Sarah Fidel, JJ Davies e altri. Il team si reca a Madrid, alla ...

