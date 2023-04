Operaio trovato morto nei pressi di un cantiere per una scarica elettrica: sette gli arresti (Di lunedì 17 aprile 2023) Si fa luce su un altro incidente sul lavoro, quello dell’Operaio morto a Latina. I carabinieri del Nas, a conclusione dell’indagine “Blackout”, hanno eseguito sette misure cautelari. Di queste, tre custodie in carcere e quattro agli arresti domiciliari. A vario devono rispondere alle accuse di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato. Inoltre, di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Gli arresti sono collegati al caso dell’Operaio morto il 23 giugno 2022 e trovato nelle vicinanze di un cantiere edile di Sonnino. Secondo le indagini, sarebbe stato ucciso da una scarica elettrica accidentale ad alta tensione mentre erano in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Si fa luce su un altro incidente sul lavoro, quello dell’a Latina. I carabinieri del Nas, a conclusione dell’indagine “Blackout”, hanno eseguitomisure cautelari. Di queste, tre custodie in carcere e quattro aglidomiciliari. A vario devono rispondere alle accuse di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato. Inoltre, di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Glisono collegati al caso dell’il 23 giugno 2022 enelle vicinanze di unedile di Sonnino. Secondo le indagini, sarebbe stato ucciso da unaaccidentale ad alta tensione mentre erano in ...

