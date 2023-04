Operaio sciolto nell’acido per errore | i killer provano a risarcire | la famiglia dice no

(Di lunedì 17 aprile 2023) Giulio Giaccio è stato sequestrato da finti poliziotti, ucciso dadel clan Polverino ea Napoli nel 2000. Aveva 26 anni. Giaccio è stato ammazzato per undi persona. Gli assassini volevano vendicare un torto subito da un boss detenuto. E mentre si attende la prima udienza del processo, in programma per oggi a Napoli, i due imputati hanno scritto ai giudici e allaper un’offerta risarcitoria. Tre assegni e due beni immobili da considerare «a titolo di integrale risarcimento del danno materiale patito». Il totale dei liquidi ammonta a 30 mila euro, il valore degli immobili a 120 mila. Ma, fa sapere il Mattino, ladi Giaccio ha detto di no. La storia di Giulio Giaccio Scrive il loro legale in una PEC: «In qualità di Rosa ...

... Giulio provò a far capire che si trattava di un errore: "Non mi chiamo Salvatore, sono un, ... Poi il corpo del ragazzo funell'acido e qualcuno polverizzò i suoi denti a martellate per ......16 aprile 1973 nella loro casa di Primavalle per mano di tre proto - terroristi di Potere, ...ormai 30 anni fa quando Gianfranco Fini dette vita ad Alleanza Nazionale. È doveroso notare ...Parliamo della morte di Giulio Giaccio, sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino enell'acido. Un errore di persona, commesso da una batteria di assassini per ...

Tre assegni per un totale di 30mila euro, un paio di immobili per un totale da 120mila euro (tra cui anche un garage su cui grava qualche dubbio in materia di condono). E tante scuse per la vita ...