Operaio muore folgorato nel cantiere, ma in tre occultano l'incidente: "Si è sentito male da solo", ecco cosa nascondevano (Di lunedì 17 aprile 2023) I Carabinieri del Nas di Latina, a conclusione di una complessa e minuziosa indagine, denominata "Blackout" – coordinata dalla Procura della Repubblica pontina – hanno dato esecuzione, nei comuni di Latina e Sonnino, a 7 misure cautelari (di cui 3 custodie in carcere e 4 agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettante persone, indagate, a vario titolo ed in concorso fra loro, per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale,favoreggiamento personale aggravato continuato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Latina sono stati eseguiti anche con il supporto, nella fase esecutiva, di militari del Comando Provinciale CC di Latina e con Tecnici della Prevenzione Asl Latina distaccati presso la Procura della Repubblica di Latina, i Tecnici dell'UOC Prevenzione e sicurezza negli ...

