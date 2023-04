Operaio muore dopo essere rimasto folgorato nel cantiere, ma in tre occultano l’incidente: “Si è sentito male da solo”, ecco cosa nascondevano (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ morto in Ospedale dopo un’agonia durata mesi. “Ha avuto un malore”, è stata la tesi sostenuta sin dall’inizio per dare un ‘perché’ alla morte di un Operaio che stava lavorando in un cantiere in Provincia di Latina. La verità era però un’altra: qualcuno, per nascondere ciò che realmente avveniva in quel posto di lavoro, aveva inscenato tutto. I familiari però, sospettando che qualcosa non tornasse, hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. E adesso la verità è venuta fuori, seppur a distanza di quasi un anno: l’uomo non aveva accusato un malore bensì era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. I Carabinieri del Nas di Latina, a conclusione di una complessa e minuziosa indagine, denominata “Blackout” – coordinata dalla Procura della Repubblica pontina – hanno dato esecuzione, nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ morto in Ospedaleun’agonia durata mesi. “Ha avuto un malore”, è stata la tesi sostenuta sin dall’inizio per dare un ‘perché’ alla morte di unche stava lavorando in unin Provincia di Latina. La verità era però un’altra: qualcuno, per nascondere ciò che realmente avveniva in quel posto di lavoro, aveva inscenato tutto. I familiari però, sospettando che qualnon tornasse, hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. E adesso la verità è venuta fuori, seppur a distanza di quasi un anno: l’uomo non aveva accusato un malore bensì eracoinvolto in un incidente sul lavoro. I Carabinieri del Nas di Latina, a conclusione di una complessa e minuziosa indagine, denominata “Blackout” – coordinata dalla Procura della Repubblica pontina – hanno dato esecuzione, nei ...

