Operaio morto in cantiere a Latina, 7 arresti (Di lunedì 17 aprile 2023) Sette arresti nell'ambito delle indagini sull'Operaio trovato in stato di incoscienza fuori da un cantiere a Sonnino il 23 giugno scorso e morto dopo diversi mesi di ricovero in terapia intensiva all'...

