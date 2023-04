Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonettaCom : RT @SkyTG24: Operaio 65enne cade da impalcatura e muore nel Bresciano - Agenzia_Ansa : Un operaio di 65 anni é morto precipitando da una impalcatura. È accaduto in un campeggio di San Felice del Benaco,… - SkyTG24 : Operaio 65enne cade da impalcatura e muore nel Bresciano - notizienet : Operaio 65enne cade da impalcatura e muore nel Bresciano - L'infortunio in un campeggio dove l'uomo stava lavorando - UnioneSarda : #Italia - Operaio 65enne cade da un’impalcatura e muore: tragedia nel Bresciano -

Un operaio di 65 anni é morto questa mattina precipitando da una impalcatura. È accaduto in un campeggio, il camping La Gardiola di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, dove l'uomo stava lavorando. A un certo punto, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto per diversi metri: inutili i soccorsi. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, accorsi sul posto: i rilievi sono in corso.

(ANSA) - BRESCIA, 17 APR - Un operaio di 65 anni é morto questa mattina precipitando da una impalcatura. È accaduto in un campeggio, il camping La Gardiola di San Felice del Benaco, sulla sponda ...L’incidente per il 65enne è avvenuto all’interno del camping “La Gardiola“: immediato ma vano l’arrivo dei soccorsi, l’Ats indaga sulla sicurezza ...