Open Day Unisannio al Palasport di Ariano Irpino

Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Il 20 aprile 2023 l'Università del Sannio si presenta in Irpinia. Presso il Palasport di Ariano Irpino saranno accolti oltre seicento studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori della Valle Ufita e dell'Alta Irpinia per un grande evento di orientamento. Questo Open Day Territoriale è la seconda tappa 2023 delle attività itineranti di orientamento targato Unisannio, con l'intento di raggiungere un'ampia platea di studenti direttamente nei territori di appartenenza. Gli ODT sono partiti dall'Istituto superiore A. Lombardi di Airola e termineranno, passando per Ariano Irpino, all'Istituto Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita il 10 maggio.

