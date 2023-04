Open Day Unisannio al Palasport di Ariano Irpino (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Unisannio Attesi oltre 600 studenti delle scuole superiori il 20 aprile 2023 – ore 9.30 Il 20 aprile 2023 l’Università del Sannio si presenta in Irpinia. Presso il Palasport di Ariano Irpino saranno accolti oltre … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Ufficio StampaAttesi oltre 600 studenti delle scuole superiori il 20 aprile 2023 – ore 9.30 Il 20 aprile 2023 l’Università del Sannio si presenta in Irpinia. Presso ildisaranno accolti oltre … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IL_PATRIOTAITA : Ancora un altro ricordo sbloccato per non dimenticare - Open day vaccinale per sterminio di massa del gregge.. PS:… - GPDP_IT : Si terrà a Budapest, dal 10 al 12 maggio, la Conferenza di primavera delle Autorità europee di protezione dati. In… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio A Monteboro tornano gli Open Day #empolifc - ateneoimpresa : ??? E se vuoi conoscerci più da vicino, partecipa in #livestreaming al Digital Open Day di giovedì 20 aprile alle 18… - stateofmindwj : ?? STUDIARE PSICOLOGIA: SCOPRI LA SIGMUND FREUD UNIVERSITY di MILANO ?? Partecipa all’Open Day del Corso di Laurea T… -