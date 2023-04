Onu, oltre 180 morti in tre giorni di scontri in Sudan (Di lunedì 17 aprile 2023) Sale a oltre 180 persone il bilancio dei morti durante gli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf), inclusi tre membri del Pam. Lo ha detto il rappresentante speciale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Sale a180 persone il bilancio deidurante gliintra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf), inclusi tre membri del Pam. Lo ha detto il rappresentante speciale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Onu, oltre 180 morti in tre giorni di scontri in Sudan: Tra cui 3 membri Pam. I feriti sono 1.800 - fisco24_info : Onu, oltre 180 morti in tre giorni di scontri in Sudan: Tra cui 3 membri Pam. I feriti sono 1.800 - CCKKI : #UN #envoy: More than #180peoplekilled in #Sudan???? fighting. #Inviato #Onu: oltre #180personeuccise nei combattimen… - 29luglio71 : RT @RobertoAvventu2: Gli Stati Uniti hanno oltre 300 laboratori di armi biologiche in oltre 30 paesi. Molti di loro sono vassalli e/o paesi… - elbarahoui : @RescueMed Giusto, ed è ILLEGALE, oltre ad essere stato condannato da ONU e UE. -