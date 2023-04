Omicidio Vada: si costituisce suocero della vittima. Indagato (Di lunedì 17 aprile 2023) Si sono concluse oggi, 17 aprile 2023, le ricerche di Antonino Fedele, Indagato per l'Omicidio dell'ex genero Massimiliano Moneta, 57 anni, avvenuto l'11 aprile scorso nelle campagne di Vada, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno) e ricercato da allora Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 aprile 2023) Si sono concluse oggi, 17 aprile 2023, le ricerche di Antonino Fedele,per l'dell'ex genero Massimiliano Moneta, 57 anni, avvenuto l'11 aprile scorso nelle campagne di, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno) e ricercato da allora

