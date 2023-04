(Di lunedì 17 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) –Bus si è qualificato con il proprio autobus elettrico E-Way per un considerevole numero di lotti nella gara appena aggiudicata da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Dei 925 veicoli oggetto di questi lotti, le aziende dipotranno ordinare la quota parte massima stabilita (il 40% secondo le attuali condizioni) nel corso dei prossimi due anni.AttualmenteBus ha già in portafoglio accordi per la fornitura di quasi 900 autobus via Consip per lotti precedentemente aggiudicati, a cui si aggiungeranno quelli dei sopradetti veicoli elettrici, per un totale ordini previsto superiore ai 1.000 autobus solo nel 2023. Tra gli operatori italiani che hanno già ordinato i veicoli attraverso la centrale acquisti Consip,BUS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiondadurto : RT @michelegiorgio2: Tra di essi anche donne e minori. Oltre mille sono agli arresti 'amministrativi', senza processo - Italpress : Oltre mille nuovi bus Iveco per il trasporto pubblico locale - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '… - BrigataM49 : RT @PagineEsteri: Tra di essi anche donne e minori. Oltre mille sono agli arresti 'amministrativi', senza processo - lostarec : RT @michelegiorgio2: Tra di essi anche donne e minori. Oltre mille sono agli arresti 'amministrativi', senza processo -

ai premi in denaro, relativi a ogni sezione competitiva, attribuiti da una giuria di esperti ... Il progetto è sostenuto con i fondi Otto perdella Chiesa Valdese www.ottopermillevaldese.org ...... 5, 8 per") Consultazioni e Ricerca Fatturazione elettronica Consultazioni e Ricerca Stampa ... Questo termine, in ogni caso, non può andareil 31 dicembre del secondo anno dopo quello di ...TORINO - Iveco Bus si è qualificato con il proprio autobus elettrico E - Way per un considerevole numero di lotti nella gara appena aggiudicata da Consip, la centrale acquisti della pubblica ...

Migranti, ripresi gli arrivi: oltre mille sbarchi nella giornata di domenica | Schifani: la Sicilia è "sommersa" TGCOM

Si parla di un'attesa di 300.000 persone (al pubblico sarà aperto sabato e domenica) che varcheranno gli ingressi della Fiera. Contemporaneamente a Milano si svolgerà la Design Week, oltre mille ...Oltre a importanti clienti consolidati come Barilla, Enel, Itas, A2A, Gruppo Montenegro, Morellato, Maire Tecnimont e MSC Crociere, I Mille ha messo in portfolio nuovi clienti come Sofidel e Edenred.