Oltre 100mila libri donati alle scuole italiane con la campagna #ioleggoperché. “Contrasto alla povertà educativa” (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono ben 116mila i nuovi libri donati dagli editori italiani alle scuole. Grazie alla campagna #ioleggoperché, la grande iniziativa dell’Associazione italiana editori, con il coinvolgimento quasi di quattro milioni di studenti, 23.240 scuole iscritte, 250 nidi e 3.275 librerie, entro la fine di aprile nelle biblioteche scolastiche giungeranno quattro mila libri in più rispetto lo scorso anno scolastico. Con quest’ultima fase e con la consegna del contributo editori si chiude la settima edizione del progetto con un traguardo da record: Oltre mezzo milione di libri nuovi nelle biblioteche scolastiche italiane nell’anno scolastico in corso, per un totale di Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono ben 116mila i nuovidagli editori italiani. Grazie, la grande iniziativa dell’Associazione italiana editori, con il coinvolgimento quasi di quattro milioni di studenti, 23.240iscritte, 250 nidi e 3.275 librerie, entro la fine di aprile nelle biblioteche scolastiche giungeranno quattro milain più rispetto lo scorso anno scolastico. Con quest’ultima fase e con la consegna del contributo editori si chiude la settima edizione del progetto con un traguardo da record:mezzo milione dinuovi nelle biblioteche scolastichenell’anno scolastico in corso, per un totale di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Festività pasquali all’insegna del turismo, con l’Arma impegnata in controlli straordinari del territorio in tutta… - fattoquotidiano : Oltre 100mila libri donati alle scuole italiane con la campagna #ioleggoperché. “Contrasto alla povertà educativa” - Quot_Molise : Gestione diretta lampade votive cimiteriale, nel 2022 utile di oltre 100mila euro per il comune capoluogo |… - Gianni78605577 : @federic11330971 @pisto_gol @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport Molti prendono i contributi perché stampano... dico… - TgrRai : RT @TgrRaiER: Un mercato, quello di questi pezzi unici, che vede sempre più clienti interessati #IoSeguoTgr -