Olivia Wilde dirigerà una nuova serie per A24 tratta dai romanzi di Jennifer Egan

(Di lunedì 17 aprile 2023) L'attrice e regista ha trovato il suo prossimo progetto dopo il film Don't Worry Darling con la casa di produzione A24. Secondo quanto riportato da Deadline,un nuovo adattamento seriale deibest-seller di"A Visit from the Goon Squad" e il suo sequel "The Candy House". A24 ha infatti opzionato i diritti dei libri e ha sceltocome regista. Lasarà anche produttrice esecutiva insieme aFox. A Visit from the Goon Squad ha vinto il Premio Pulitzer nel 2011 ed è un insieme di 13 storie che riguardano una vasta gamma di personaggi tutti legati a Bennie Salazar, dirigente di una casa discografica, e alla sua assistente, Sasha. Il suo …

