Occhio Juve | anche lo Sporting fa un passo falso | Estero

(Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-16 23:41:00 Fermi tutti! Frena lantus, sconfitta questo tardo pomeriggio dal Sassuolo per 1-0 – grazie alla rete di Defrel – mala sua avversaria, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, non è riuscita a far suo l’intero bottino in palio. Nella 28ª giornata di Liga Portugal, loLisbona è impattato in un pareggio per 1-1 contro l’Arouca, in un match determinante per la corsa all’Europa, in vista della prossima stagione. FA TUTTO LUI – Non il miglior biglietto da visita per i lusitani, chiamati a ribaltare l’1-0 dell’Allianz Stadium. Protagonista in negativo – ed in positivo – Pedro Goncalves che calcia due rigori, sbagliando il primo e trasformando il secondo. Ora loresta quarto in campionato, a -7 dal Braga e dalla zona Champions. Vai alla fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : #Parisi resta un nome da tenere d'occhio per la prossima estate, ma la #Juve - ad oggi - non ha avuto contatti con… - Rosa_Pileggi : RT @tuttosport: Juve, occhio Allegri che nelle prossime due settimane sono in ballo le ultime speranze della stagione ?? Le parole del dire… - tuttosport : Juve, occhio Allegri che nelle prossime due settimane sono in ballo le ultime speranze della stagione ?? Le parole… - MNice88 : @Emilio45239866 @lucacerchione Cioè guarda le ultime 3 partite allora… 4 punti Napoli e 3 la Juve … non mi sembra c… - FranceBocchetti : @capuanogio Occhio Napoli, la Juve sta arrivando... -

Commenta per primo Frena la Juventus, sconfitta questo tardo pomeriggio dal Sassuolo per 1 - 0 - grazie alla rete di Defrel - ma anche la sua avversaria, nel ritorno dei quarti di finale di Europa ...Commenta per primo In Sassuolo - Juventus, i bianconeri dovranno stare attenti alle ammonizioni. Sono a rischio squalifica infatti in vista della prossima sfida contro il Napoli sia Juan Cuadrado che ...Probabili ammoniti e tiratori di Sassuolo - Juventus Laè abituata a ritrarsi a ridosso della ... Sul versante bianconero, invece,a Bremer e Fagioli: il difensore ex Torino potrebbe ...

Juve, occhio ai diffidati: due big a rischio. Con un giallo saltano il ... Calciomercato.com

Frena la Juventus, sconfitta questo tardo pomeriggio dal Sassuolo per 1-0 – grazie alla rete di Defrel – ma anche la sua avversaria, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, non è riuscita a ...Il Sassuolo vince 1-0 in casa contro la Juventus. Questo il commento del tecnico Alessio Dionisi raccolto da TMW.