Nuovo processo contro Trump. Lui: senza di me i repubblicani si sarebbero estinti (Di lunedì 17 aprile 2023) Battagliero, ironico e per nulla intenzionato a mollare la presa o a piegarsi di fronte all'incredibile offensiva mediatico-giudiziaria scatenata contro di lui dalla sinistra americana, Donald Trump infervora la platea di 200 finanziatori che, a porte chiuse, lo ascoltano a Nashville dove spiega che, senza di lui, "il partito repubblicano aveva una buona possibilità di estinguersi". Trump si è vantato di aver cambiato e rivitalizzato un partito, fino ad allora noto per le guerre all'estero, i tagli alle pensioni e le amnistie per gli immigrati irregolari, affermando che, per questo, vincerà la nomination nel 2024 per tornare alla Casa Bianca. I giornalisti del Washington Post hanno cercato in tutti i modi di sapere cosa avesse detto Trump ai 200 finanziatori nel suo discorso pronunciato nel weekend a ...

