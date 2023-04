Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TarassFeett : RT @euronewsit: Gli scontri tra esercito e milizie fanno ripiombare il Sudan nel caos. Il bilancio delle vittime dei nuovi scontri tra l'es… - jairdbc : RT @euronewsit: Gli scontri tra esercito e milizie fanno ripiombare il Sudan nel caos. Il bilancio delle vittime dei nuovi scontri tra l'es… - LailaSimoncelli : RT @euronewsit: Gli scontri tra esercito e milizie fanno ripiombare il Sudan nel caos. Il bilancio delle vittime dei nuovi scontri tra l'es… - ottomano : RT @euronewsit: Gli scontri tra esercito e milizie fanno ripiombare il Sudan nel caos. Il bilancio delle vittime dei nuovi scontri tra l'es… - euronewsit : Gli scontri tra esercito e milizie fanno ripiombare il Sudan nel caos. Il bilancio delle vittime dei nuovi scontri… -

- E' caos a Khartoum nel terzo giorno di combattimenti tra esercito regolare e paramilitari. Decine i feriti. Colpito anche un ospedale. L'Onu critica le violazioni della tregua umanitaria. Appello di ...... mentre sono ripresi i combattimenti a Merowe, nel nord del Sudan al confine con l'Egitto, dove ci sono statinelle vicinanze dell'aeroporto internazionale. Lo riferiscono fonti mediche ...... perché "gliin Sudan minacciano civili e mettono in discussione la democrazia". Il ... Per cui i sostenitori esterni dei duenemici sono in attesa di capire come le prossime ore ...

Nuovi scontri nella capitale: almeno 97 i morti TGLA7

MILANO - Dopo lo scontro all'interno della maggioranza di centrodestra ... leader a livello globale nel settore delle rinnovabili e dei nuovi servizi dell'elettrificazione dell'economia. Del resto, ...Così come visto nel nostro scorso articolo, è stata condivisa una pagina di anticipazione del nuovo capitolo, che vede il primo scontro tra Gamma 2 e Piccolo. Per i pochi che ancora non lo sanno il ...