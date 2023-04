Nuove strade per i liberali. L’addio tra Renzi e Calenda secondo De Tomaso (Di lunedì 17 aprile 2023) Non è mai stata una passeggiata il cammino dei liberali italiani. Persino un gigante come Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861) dovette fronteggiare, nella sua area politica, radicali e proto-dorotei adusi a rendergli complicata la vita (politica). Successivamente, sarà il dualismo tra i big più in vista a scandire la storia del liberalismo nazionale. Persino tra Benedetto Croce (1866-1952) e Luigi Einaudi (1874-1961), i due mostri sacri della genealogia liberale, non saranno sempre rose e fiori. Basti pensare alla nota dissonanza tra i due prestigiosi intellettuali sui concetti di liberalismo e liberismo. Sul piano più squisitamente politico, Giovanni Giolitti (1842-1928) e Antonio Salandra (1853-1931) esprimeranno la rivalità classica tra le due anime liberali: progressista quella giolittiana, conservatrice ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Non è mai stata una passeggiata il cammino deiitaliani. Persino un gigante come Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861) dovette fronteggiare, nella sua area politica, radicali e proto-dorotei adusi a rendergli complicata la vita (politica). Successivamente, sarà il dualismo tra i big più in vista a scandire la storia delsmo nazionale. Persino tra Benedetto Croce (1866-1952) e Luigi Einaudi (1874-1961), i due mostri sacri della genealogia liberale, non saranno sempre rose e fiori. Basti pensare alla nota dissonanza tra i due prestigiosi intellettuali sui concetti dismo e liberismo. Sul piano più squisitamente politico, Giovanni Giolitti (1842-1928) e Antonio Salandra (1853-1931) esprimeranno la rivalità classica tra le due anime: progressista quella giolittiana, conservatrice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeiNonMiConosce : Ponte NON ponte? In ITA uso autovie mare GESTIONE TRAFFICO VEICOLARE PADANO IMBARCO GENOVA/MESTRE DA CENTRITALIA… - Veronic14899590 : @sunrisesrose @ANNAQuercia @matteosalvinimi Io mi auguro che dopo aver visto questa foto @matteosalvinimi si renda… - Sibilla0071 : Non voglio nuove strutture per i clandestini nelle regioni italiane. Non voglio l'Italia trasformata in immenso cam… - opinio_mea : @Bdasempre2023 È vero la vita a volte ci mette di fronte a perdite importanti. Non ci sono ricette facili tantomeno… - BrezzoLoris : @battitomilan7 @El_Principe22_ Quando la Lega non può più garantirli bisogna cercare nuove strade come dice Lotito The Show must go on -