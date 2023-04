Nuova ZTL Roma | dove saranno installati i 51 varchi | chi non potrà più circolare e da quando

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una fascia verde più larga, nuoviZTL, restrizioni maggiori e progressive per le auto in circolazione. Sono questi alcuni degli aspetti contenuti nel pacchetto di provvedimenti varati dal Campidoglio per contrastare smog e inquinamento in città. Per far questo però moltinicostretti a cambiare veicolo considerando che la platea dei veicoli ritenuti “no-green” si amplierà e di molto. Vietando così la circolazione lungo le strade capitoline.i nuoviZTL aAd annunciare l’installazione dei nuoviè stato l’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè. Le nuove 51 delimitazioni porteranno a modificare l’attuale mappa della cosiddetta zona verde e ...

Si fanno via via sempre più stringenti le misure per combattere lo smog nella Capitale ma a un prezzo molto alto: per accedere nella(Zona a traffico limitato) della cosiddetta "fascia verde" (la stessa delle domeniche ecologiche) i romani dovranno dire addio ad almeno 30mila autovetture che non corrispondono ai requisiti ...30mila auto non a norma con lafascia verde Roma ha deciso di diventare più green ed ha avviato una stretta verso quelle vetture a combustili fossili ritenute molto inquinanti. La...Le vie dellaLain via Ascanio Sforza sarà attiva dalle 19 alle 6 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì, senza ...

