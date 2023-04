Nuova scossa di terremoto nella zona di Umbertide | chiuse le scuole

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutte lesono state fatte evacuare lunedì mattina a, in provincia di Perugia, dopo ladicon magnitudo 3.3 registrata poco prima delle 9. I bambini più piccoli sono stati riportati a casa dai genitori, subito accorsi presso i vari istituti. Un'ordinanza del sindaco stabilisce intanto la chiusura per domani, martedì 18, di tutte ledel territorio. A- si apprende in Comune - c'è stata anche in questa occasione tanta paura tra i cittadini, ma non si segnalano al momento ulteriori danni, dopo quelli prodotti dell'evento tellurico del 9 marzo scorso, quando si era registrata anche unadi magnitudo 4.6 sulla scala Richter. I vigili del fuoco sono tuttavia al lavoro per i sopralluoghi. Al momento ...