Nuova musica dei Soundgarden in arrivo: la band e Vicky Cornell hanno smesso di farsi la guerra (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo essersi fatti la guerra l’uno contro l’altro, in un’indegna faida in cui c’è stato veramente poco spazio per la memoria di Chris, i Soundgarden e Vicky Cornell hanno trovato un accordo extragiudiziale e presto ci saranno delle novità. La notizia arriva dalle parti interessate ed è un grande sospiro di sollievo per i fan. Tutto è cominciato nel 2019, quando la vedova di Chris Cornell ha citato in giudizio la band con l’accusa di possesso di sette canzoni inedite del compianto cantautore; i Soundgarden avevano respinto al mittente le accuse specificando che quei 7 inediti riguardavano la band e non la carriera solista di Chris. La faida è continuata al punto che improvvisamente i reduci dei Soundgarden non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo essersi fatti lal’uno contro l’altro, in un’indegna faida in cui c’è stato veramente poco spazio per la memoria di Chris, itrovato un accordo extragiudiziale e presto ci saranno delle novità. La notizia arriva dalle parti interessate ed è un grande sospiro di sollievo per i fan. Tutto è cominciato nel 2019, quando la vedova di Chrisha citato in giudizio lacon l’accusa di possesso di sette canzoni inedite del compianto cantautore; iavevano respinto al mittente le accuse specificando che quei 7 inediti riguardavano lae non la carriera solista di Chris. La faida è continuata al punto che improvvisamente i reduci deinon ...

