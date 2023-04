Nuova Fiat 500 nel car sharing di Free2move a Parigi (Di lunedì 17 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Fiat rinnova il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile per le città con la sua Nuova 500 elettrica. La punta di diamante del Brand è già il secondo veicolo elettrico più venduto nella Top 10 dei mercati europei e grazie alla collaborazione con Free2move è ora possibile guidare l’elettrica di Fiat a Parigi con il servizio di car sharing di F2M. Grazie all’integrazione dei veicoli e della tecnologia Share Now nell’app Free2move, infatti, i clienti hanno accesso a una più ampia varietà di veicoli, tra cui 305 Fiat Nuova 500. Ciò consente loro di riservare e prenotare una Nuova 500 per alcuni minuti o per diverse ore in pochi clic. Il valore di questa sinergia è accresciuto da due ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) –rinnova il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile per le città con la sua500 elettrica. La punta di diamante del Brand è già il secondo veicolo elettrico più venduto nella Top 10 dei mercati europei e grazie alla collaborazione conè ora possibile guidare l’elettrica dicon il servizio di cardi F2M. Grazie all’integrazione dei veicoli e della tecnologia Share Now nell’app, infatti, i clienti hanno accesso a una più ampia varietà di veicoli, tra cui 305500. Ciò consente loro di riservare e prenotare una500 per alcuni minuti o per diverse ore in pochi clic. Il valore di questa sinergia è accresciuto da due ...

