Nuova Collaborazione: "Bene proposta per raddoppio deduzioni Irpef per colf e badanti" (Di lunedì 17 aprile 2023) "Apprendiamo con soddisfazione la novità proposta nel nuovo Decreto Lavoro, allo studio del Governo, che prevede l'innalzamento del tetto alla deduzione Irpef da 1.549,37 a 3.000 Euro, in favore delle famiglie datrici di lavoro che assumono regolarmente colf e badanti". Lo ha dichiarato l'avv. Filippo Breccia Fratadocchi, Vicepresidente di Nuova Collaborazione – Associazione nazionale datori di lavoro domestico. "Qualora approvata dal Consiglio dei ministri, questa misura rappresenterebbe un aiuto importante per tutti i datori di lavoro domestico che si trovano a dover gestire rapporti di lungo orario, anche in modalità di convivenza. L'importo della deduzione Irpef di 1.549,37 Euro, rappresenta infatti la deduzione massima che si ottiene attualmente con orari di ...

