Nuoto | Sara Curtis | “Molto soddisfatta | penso ai Mondiali e anche alle Olimpiadi”

(Di lunedì 17 aprile 2023) È nata una nuova stella per ilazzurro: ieri è arrivato un meraviglioso titolo nazionale, conrecord italiano di categoria, in quel di Riccione, pernei 50 stile libero. La classe 2006 è pronta a prendersi la scena tra le grandi. Sulla gara: “Sonodel risultato. Un obiettivo che vedevo ancora lontano, realizzarlo è stato bellissimo. Ci sono tante emozioni da gestire in un unico momento, sono arrivata al blocchetto che eroelettrizzata. È giusto rimanere concentrati e cercare di volare”. Obiettivo iridato? “Ciai. Faccio parte di un progetto per la staffetta tra le ‘grandi’. Mi son subito trovata bene a Firenze con la mia prima esperienza senior”. E le ...

È nata una nuova stella per il nuoto azzurro: ieri è arrivato un meraviglioso titolo nazionale, con anche record italiano di categoria, in quel di Riccione, per Sara Curtis nei 50 stile libero.