Nuoto | Margherita Panziera vince il titolo nei 200 dorso agli Assoluti e vola a Fukuoka

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) E sono quindici.fa il suo dovere e conquista il quindicesimo pass italiano per i Mondiali diche si terranno adurante la prossima estate. Ovviamente il suo biglietto per il Giappone arriva dopo l’ennesimonei 200di Riccione, in una gara in discussione solo per 75 metri. Perché nella prima vasca in effetti ci sono Francesca Pasquino ed Alessia Bianchi a mettere un po’ di pressione.infatti chiude con soli sette centesimi su Pasquino e 10 su Bianchi, ma già dalla virata subacquea la reginetta delitaliano riesce a mettere la freccia e a passare le sue avversarie a metà della seconda vasca. Da lì diventa una cavalcata trionfale di ...