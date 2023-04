(Di lunedì 17 aprile 2023) Siha vinto il titolo deinegli Assoluti primaverili di, di scena a. Non è arrivato il tempo-limite richiesto dalla FIN di 14:48.00, ma per il carpigiano non è certo in pericolo la presenza ai Mondiali. L’azzurro ci sarà, a prescindere da quello che può essere l’indicazione cronometrica imposta dalla Federazione. Consapevole di ciò, il campione azzurro ha deciso di interpretare la sua gara in maniera diversa. Una condotta decisamente controllata nei primi 500/600 metri, per poi cercare un’accelerazione nella seconda parte. Probabilmenteha anche un po’ esagerato nel controllarsi, visto il passaggio agli 800 metri di 7:58.13. E’ un po’ così che si spiega il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Gregorio Paltrinieri vince e sperimenta nei 1500 stile libero a Riccione - - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #FedericoBuffaTalks #GregorioPaltrinieri #nuoto Gregorio Paltrinieri si racconta al Federico Bu… - sensates99 : RT @smiletiziano1: il nuoto è nato solo per permettere a Gregorio Paltrinieri di esistere - Deb48245093 : RT @smiletiziano1: il nuoto è nato solo per permettere a Gregorio Paltrinieri di esistere - edoppiaellea : RT @smiletiziano1: il nuoto è nato solo per permettere a Gregorio Paltrinieri di esistere -

Si concludono gli Assoluti UnipolSai dia Riccione. Quinta ed ultima giornata di gare con le finali alle 17.30. In quattro giornate ... in attesa di vederePaltrinieri nel pomeriggio, "...Giovedì 20 aprile alle ore 21 all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello è in programma un incontro con il campione diPaltrinieri. La serata, ad ingresso gratuito e aperta a tutti, vedrà anche la partecipazione di Marco Bonifazi, allenatore dell'atleta carpigiano, e la conduzione del giornalista ...La terza sessione dei Primaverili validi come Trials azzurri si aprono a Riccione con la vittoria diPaltrinieri negli 800 in 7'46'47 su Matteo Lamberti 7'49'48 e Luca De Tullio. Un tempo, quello di Greg, curiosamente secondo al mondo ma non sufficiente per centrare il pass posto a 7'44'. "...

Nuoto, Gregorio Paltrinieri vince e sperimenta nei 1500 stile libero a Riccione OA Sport

Si sperimenta. Gregorio Paltrinieri ha vinto il titolo dei 1500 stile libero negli Assoluti primaverili di nuoto, di scena a Riccione. Non è arrivato il tempo-limite richiesto dalla FIN di 14:48.00, ...Mancato il pass per i Mondiali anche nei 1500 stile libero per Gregorio Paltrinieri, in quel di Riccione però arriva un altro titolo italiano per la stella tricolore nonostante una condizione non del ...