Nuoto | Campionati italiani 2023 | il trio Pilato-Quadarella-Panziera vola ai Mondiali | Paltrinieri fa esprimenti nei 1500 sl

(Di lunedì 17 aprile 2023) Andata in archivio la quinta e ultima giornata deididi scena nello Stadio dela Riccione. Titoli in palio e selezione per idi Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. Sono state tre a conquistare il pass iridato quest’oggi. La prima a rispondere all’appello è stata Benedetta. La pugliese ha vinto i 50 rana donne, gara nella quale l’anno scorso aveva vinto l’argento aie agli Europei, con il crono di 30.08 a precedere Arianna Castiglioni (30.57) e Martina Carraro (30.71). Benny, al mattino strepitosa in 29.84 (secondo tempo al mondo nel), non nella forma tale da confermarsi al pomeriggio. Tuttavia il risultato è stato sufficiente per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Nuoto: ai Campionati italiani di Riccione, Matteo Restivo dei #Carabinieri conquista la medaglia??nei 200 dorso, qua… - OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2023: il trio Pilato-Quadarella-Panziera vola ai Mondiali, Paltrinieri fa esprimenti nei… - annroveda1 : RT @_Carabinieri_: Nuoto: ai Campionati italiani di Riccione, Matteo Restivo dei #Carabinieri conquista la medaglia??nei 200 dorso, qualific… - antonioanto204 : RT @_Carabinieri_: Nuoto: ai Campionati italiani di Riccione, Matteo Restivo dei #Carabinieri conquista la medaglia??nei 200 dorso, qualific… - CandidoDalMas : RT @_Carabinieri_: Nuoto: ai Campionati italiani di Riccione, Matteo Restivo dei #Carabinieri conquista la medaglia??nei 200 dorso, qualific… -

Vincitore di due titoli aiItaliani Assoluti di, nel 1974 viene premiato con una borsa di studio come miglior Atleta Studente, che impiega per l'acquisto di una Petri, la sua prima ...Ottima prova dei nuotatori e nuotatrici toscane agli assoluti in scena a Riccione , manifestazione qualificante per i mondiali diche si terranno quest'estate a Fukuoka in Giappone. A brillare nella vasca olimpica sono stati Leonardo Deplano, Sara Franceschi, Lisa Angiolini e Matteo Restivo. Buone prestazioni anche per ...Grandi soddisfazioni, in casa CSR, daiAssoluti UnipolSai primaverili di. La genolese Sara Curtis, atleta CSR tesserata Team Dimensione, ha conquistato un sorprendente titolo italiano nei 50 stile libero, ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato illumina! Alle 17.30 le finali OA Sport

Andata in archivio la quinta e ultima giornata dei Campionati italiani di nuoto 2023 di scena nello Stadio del Nuoto a Riccione. Titoli in palio e selezione per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in ...9.40: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della quinta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga. Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi ...