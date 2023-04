Nuoto, Campionati italiani 2023: Benedetta Pilato regala un sorriso nelle batterie dei 50 rana. Cerasuolo precede Martinenghi (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono andate in archivio le batterie della quinta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di Nuoto in vasca lunga a Riccione. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, ci saranno le Finali che assegneranno i titoli e definiranno i qualificati nelle singole specialità ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. Nei 50 rana donne c’era molta attesa per Benedetta Pilato, che come è noto ha scelto di non disputare i 100 metri per via di alcune problematiche personali. La pugliese, nuotando decisamente bene, ha messo in mostra una prestazione di ottimo livello, stampando un 29.84 che se replicato nel corso della Finale pomeridiana la qualificherebbe alla rassegna iridata (tempo-limite: 30.20). Alle sue spalle troviamo Arianna Castiglioni (30.39) e Martina ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono andate in archivio ledella quinta e ultima giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga a Riccione. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, ci saranno le Finali che assegneranno i titoli e definiranno i qualificatisingole specialità ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. Nei 50donne c’era molta attesa per, che come è noto ha scelto di non disputare i 100 metri per via di alcune problematiche personali. La pugliese, nuotando decisamente bene, ha messo in mostra una prestazione di ottimo livello, stampando un 29.84 che se replicato nel corso della Finale pomeridiana la qualificherebbe alla rassegna iridata (tempo-limite: 30.20). Alle sue spalle troviamo Arianna Castiglioni (30.39) e Martina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2023: Benedetta Pilato regala un sorriso nelle batterie dei 50 rana. Cerasuolo precede M… - federcronos : Il Presidente Rondinone ieri a Riccione ha avuto l’onore di consegnare, in occasione della 4^giornata dei Campionat… - SwimSwam_Italia : Campionati Di Nuoto Australiani 2023: Risultati Completi Finali Day 1 - Nicola89144151 : Ultima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto, in diretta dalle 17:30 alle 19:00 su Rai Sport. Oggi per noi scen… - OA_Sport : Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi: orari lunedì 17 aprile, programma, tv, streaming, big in gara - -