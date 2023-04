Nuoto | Benedetta Pilato vince i 50 rana a Riccione e vola ai Mondiali di Fukuoka

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un obiettivo che si voleva a qualunque costo. Sta meglio, non al top, ma il peggio sembra passato. Non sono stati mesi semplici per la 18enne pugliese, desiderosa di andare forte in piscina, ma non in grado per problematiche personali di vario genere. Per questo, negli Assoluti primaverili di, la si è vista in azione solo nei 50, niente 100 perché la forma non è ottimale. Una gara difficile da interpretare in cui ci si gioca tutto sui particolari. In mattinata, Benny aveva impressionato, con una progressione che l’aveva porta a infrangere il muro dei 30? e a stampare sulla piastra 29.84, secondo crono al mondo stagionale alle spalle della sudafricana Lara van Niekerk (29.78). Lo aveva detto stamane l’azzurra che forse il colpo migliore lo aveva sparato nelle batterie e così è stato. La ...

Il tempo limite richiesto per volare in Giappone è di 30"20 in tabella A e 30".00 in tabella B; il record del mondo di Pilato è 29"30.

30.08, più alto rispetto al mattino, ma in ogni caso quanto basta per strappare il pass verso i Mondiali di Fukuoka.