Nuoto | Benedetta Pilato | “Stupita dal crono sotto i 30? nei 50 rana | non penso farò il Trofeo Settecolli”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Segnali di risveglio. Non sono stati mesi semplici per. Le problematiche personali, unite alle pressioni dall’esterno, non le hanno permesso di allenarsi nel migliore dei modi in vista degli Assoluti primaverili di, evento valido anche per qualificarsi ai Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno.ha deciso di rinunciare ai 100, distanza nella quale nel 2022 seppe laurearsi campionessa del mondo a Budapest (Ungheria) e d’Europa al Foro italico di Roma. Nei fatti a Riccione la giovane pugliese ha affrontato solo le batterie dei 50e il riscontro è stato confortante: 29.84 e migliordelle heat. Se Benny dovesse replicare un tempo del genere, vincendo la Finale pomeridiana, otterrebbe il ...

La protagonista della sessione mattutina dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2023 di, in programma a Riccione , non può che esserePilato . Attesa nei 50 rana donne, non ha deluso le aspettative e si è imposta con il crono di 29.84. Staccate Arianna Castiglioni (30.39)...Si concludono gli Assoluti UnipolSai dia Riccione. Quinta ed ultima giornata di gare con le finali alle 17.30. In quattro giornate ... Nell'ultima batteria dei 50 ranaPilato nuota sotto ......la quinta ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di... Martina Carraro e la primatista mondialePilato, in gara solo su questa distanza in ...

