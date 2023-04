Nuda a 58 anni per mostrare la bellezza dell’invecchiamento naturale: “Il meglio deve arrivare”. La storia di Paulina Porizkova (Di lunedì 17 aprile 2023) “Ho dato inizio ai miei 58 anni con nient’altro se non il sole e il mio sorriso. La speranza è che il meglio debba ancora venire. Ho solo gratitudine per tutto quello che mi ha portata fin qui”: così Paulina Porizkova su Instagram dove inneggia all’invecchiare con naturalezza. Lei è una top model ed è ancora molto richiesta per foto o sfilate. Nel post di festeggiamento, Porizkova appare Nuda, con un peluche a coprire il seno e aggiunge l’hashtag #greypride (“orgoglio grigio”) perché, come dicevamo, del celebrare il passare del tempo senza ricorrere a tecniche di ringiovanimento invasive ha fatto una bandiera ed è segutissima sui social anche per questo. Autrice di un libro dal titolo “No filter“, Porizkova ha cinque nipoti. Visualizza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Ho dato inizio ai miei 58con nient’altro se non il sole e il mio sorriso. La speranza è che ildebba ancora venire. Ho solo gratitudine per tutto quello che mi ha portata fin qui”: cosìsu Instagram dove inneggia all’invecchiare conzza. Lei è una top model ed è ancora molto richiesta per foto o sfilate. Nel post di festeggiamento,appare, con un peluche a coprire il seno e aggiunge l’hashtag #greypride (“orgoglio grigio”) perché, come dicevamo, del celebrare il passare del tempo senza ricorrere a tecniche di ringiovanimento invasive ha fatto una bandiera ed è segutissima sui social anche per questo. Autrice di un libro dal titolo “No filter“,ha cinque nipoti. Visualizza ...

