NPad Plus 2023, il brand N-One alla conquista del mercato tablet (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Avete mai sentito parlare di N-ONE? Questo brand relativamente giovane si sta affacciando sul mercato dei tablet e dei laptop con prodotti con caratteristiche e componenti interessanti, proposti tuttavia ad una fascia di prezzo molto economica. Proprio oggi l’azienda ha lanciato sul mercato uno dei prodotti di punta della sua gamma tablet, il nuovo NPad Plus 2023, e che in occasione del lancio globale potete acquistare in sconto con il nostro coupon dedicato (i dettagli alla fine dell’articolo). Dietro la scocca di NPad Plus 2023: caratteristiche tecniche Questo nuovo tablet è alimentato da un processore di casa Mediatek, precisamente MTK8183, una CPU ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Avete mai sentito parlare di N-ONE? Questorelativamente giovane si sta affacciando suldeie dei laptop con prodotti con caratteristiche e componenti interessanti, proposti tuttavia ad una fascia di prezzo molto economica. Proprio oggi l’azienda ha lanciato suluno dei prodotti di punta della sua gamma, il nuovo, e che in occasione del lancio globale potete acquistare in sconto con il nostro coupon dedicato (i dettaglifine dell’articolo). Dietro la scocca di: caratteristiche tecniche Questo nuovoè alimentato da un processore di casa Mediatek, precisamente MTK8183, una CPU ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : NPad Plus 2023, il brand N-One alla conquista del mercato tablet - - notebookitalia : N-one NPad Plus (2023) è un nuovo tablet con SoC MediaTek MT8183, display da 10.36 pollici FHD+ (2000 x 1200 pixel)… - GizChinait : N-one NPad Plus 2023: il tablet low budget si rinnova e diventa ancora più conveniente #Aliexpress #Offerte… -