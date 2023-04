Nordio non può sindacare la decisione dei giudici sul caso Uss, dice Spataro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non può sindacare a posteriori la decisione della Corte d’Appello di Milano di dare gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica – invece della detenzione in carcere – per Artem Uss. Neanche se quella decisione ha involontariamente aiutato l’uomo d’affari russo, figlio del governatore della regione siberiana Krasnojarsk, a evadere il 22 marzo. Questa è l’opinione dell’ex procuratore di Torino Armando Spataro che in un’intervista a Repubblica spiega che la politica non può condannare le decisioni della magistratura, anche se queste ultime si rivelano imprudenti: «un conto è il legittimo diritto di critica, altro è ipotizzare colpe dei giudici, a rischio di scatenare il furor di popolo». Secondo Spataro la scelta della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministro della Giustizia Carlonon puòa posteriori ladella Corte d’Appello di Milano di dare gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica – invece della detenzione in carcere – per Artem Uss. Neanche se quellaha involontariamente aiutato l’uomo d’affari russo, figlio del governatore della regione siberiana Krasnojarsk, a evadere il 22 marzo. Questa è l’opinione dell’ex procuratore di Torino Armandoche in un’intervista a Repubblica spiega che la politica non può condannare le decisioni della magistratura, anche se queste ultime si rivelano imprudenti: «un conto è il legittimo diritto di critica, altro è ipotizzare colpe dei, a rischio di scatenare il furor di popolo». Secondola scelta della ...

