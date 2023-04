Nordcorea | Sudcorea | Usa e Giappone effettuano esercitazioni militari congiunte

(Di lunedì 17 aprile 2023) Seul, 17 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armate della Corea del Sud, degli Stati Uniti e delhanno tenuto una serie dinavalinel Mar delnel contesto dell'aumento delle minacce della Corea del Nord, che ha ultimamente incrementato il lancio di missili balistici. Lehanno riguardato anche l'utilizzo di tre cacciatorpedinieri. "È stata un'opportunità per rafforzare la nostra cooperazione sulla sicurezza e avanzare possibili misure contro le minacce balistiche e nucleari", hanno riferito i tre alleati in un comunicato, come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk - yeol ha affermato oggi di voler ulteriormente lavorare con gli Stati uniti per rafforzare ulteriormente la 'deterrenza estesa' contro le minacce nucleare e ...Il presidente sudcoreano Yoon Suk - yeol ha affermato oggi di voler ulteriormente lavorare con gli Stati uniti per rafforzare ulteriormente la 'deterrenza estesa' contro le minacce nucleare e ...In seguito alla serie di lanci di missili nordcoreani in questo primo scorcio del 2023, Usa ehanno tenuto esercitazioni aeree combinate sul Mar Giallo e su una regione interna centrale, ...

La Nord Corea ha lanciato missile verso il Mar del Giappone, Premier Fumio Kishida ha reso noto che non ha colpito il territorio giapponese.Roma, 4 apr. (askanews) – I funzionari responsabili della questione del nucleare nordcoreano di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone terranno colloqui trilaterali a Seoul questa settimana. L’ha comun ...