'Non residenti lascino casa per controlli della polizia'. L'avviso sui condomini delle città. Ma è una truffa. Allerta del Viminale (Di lunedì 17 aprile 2023) Una circolare intestata 'ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza' con la quale si invitano i 'non residenti' a lasciare le abitazioni per dei controlli di polizia è apparsa sui ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) Una circolare intestata 'ministero dell'Interno DipartimentoPubblica Sicurezza' con la quale si invitano i 'non' a lasciare le abitazioni per deidiè apparsa sui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Pasqua è voce del verbo ebraico pèsah, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al vi… - rapisardandrea1 : 'La Polizia verrà a controllare i non residenti nelle vostre case': il falso avviso che gira tra web e gruppi Whats… - leggoit : «Non residenti lascino casa per controlli della polizia». L'avviso sui condomini delle città. Ma è una truffa. Alle… - MNessuno19 : @agente_zeta @luddynski le puoi pure lasciare, l'importante è che i soldi vengano distribuiti ai residenti del muni… - CorriereCitta : ‘Siamo la polizia, i non residenti devono lasciare la casa’: i manifesti (falsi) della pandemia (ri)diventano virali -