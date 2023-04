'Non informò Cairo'. La bomba di Mentana sulla cacciata di Giletti - Redazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si chiude qui la faccenda. Anzi: ora che s'intromette Enrico Mentana il tutto assume un sapore ancora più succulento. Pare infatti che il direttore del Tg di La7 sia al lavoro per 'sostituire' Non è l'Arena e portare avanti, magari, anche le inchieste di Massimo Giletti . L'annuncio di Mentana arriva sui social: 'Sul caso Giletti continuo a pensare ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si chiude qui la faccenda. Anzi: ora che s'intromette Enricoil tutto assume un sapore ancora più succulento. Pare infatti che il direttore del Tg di La7 sia al lavoro per 'sostituire' Non è l'Arena e portare avanti, magari, anche le inchieste di Massimo. L'annuncio diarriva sui social: 'Sul casocontinuo a pensare ...

